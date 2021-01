Siracusa, nello zaino pistola a salve senza tappo rosso: denunciato 25enne

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti, nel corso dei controlli a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, giunti all'interno di uno stabile di via Algeri, udivano dei rumori provenire dal terrazzo e, pertanto, procedevano ad un accurato controllo e, poco dopo, sorprendevano un giovane che, aperta la porta del terrazzo, faceva rientro nel vano scala del palazzo. Il giovane, successivamente identificato, B.S., siracusano di 25 anni, alla vista della Polizia, tentava una breve fuga ma veniva subito raggiunto e bloccato. All'interno dello zaino del giovane veniva rinvenuta una pistola a salve con relativo munizionamento priva di tappo rosso, marca bruni cal.8, riproduzione fedele della pistola semiautomatica Beretta 92 FS, un coltello a serramanico e una modica quantità di Marijuana.

Inoltre, nel terrazzo del predetto stabile, venivano rinvenute delle bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il giovane è stato, pertanto, denunciato per il porto della pistola a salve e sanzionato per il possesso della droga e per la violazione delle norme anti covid.