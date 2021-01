Lentini e Avola, controlli anticovid: numerose sanzioni e attività chiuse per 5 giorni

Servizi interforze per il controllo delle norme antocid in provincia di Siracusa.

A Lentini, la Polizia, insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, hanno identificato 31 persone, controllato 22 veicoli e, in serata, hanno sanzionato un avventore che consumava un caffè nelle immediate adiacenze di un chiosco – bar, multando anche il proprietario la cui attività è stata chiusa per cinque giorni.

Nel corso della stessa serata, sono stati sanzionati in tre: consumavano bevande nei pressi di un altro chiosco. Anche in questo caso chiusura del locale per cinque giorni e sanzione al dipendente dell’attività commerciale.

Ad Avola sono state sanzionate 8 persone per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale e per il mancato rispetto del distanziamento sociale.

Inoltre, 11 avventori persone, senza il necessario distanziamento sociale, sono state sorprese all'interno di un circolo. Tutti sono stati sanzionati e il titolare del circolo è stato sanzionato per l’assembramento e per aver omesso l’indicazione del numero massimo di persone consentito all’interno dei locali. Anche in questo caso chiusura per 5 giorni.