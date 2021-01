Siracusa, palestra aperta a Epipoli: sanzioni per chienti e gestori e chiusura

Una palestra della zona Epipoli a Siracusa trovata aperta dalla polizia, durante i controlli anticovid.

Gli agenti hanno trovato 15 persone erano intente ad allenarsi. Per loro le sanzioni previste dalla normativa in vigore così come per i gestori.

La struttura sportiva, inoltre, è stata chiusa.

In totale, nel capoluogo, sono state controllate 140 persone, ritirate 34 autocertificazioni e sanzionate altre 4 persone per aver violato le norme anti assembramento.