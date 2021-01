Augusta, spaccia dai domiciliari: 31enne viene rispedito in carcere

Spacciava nonostante fosse ristretto ai domiciliari e finisce in carcere.

E' accaduto ad Augusta: Simone Verde, 31 anni, era stato arrestato a gennaio 2019 per scontare in carcere un cumulo di pene concorrenti pari a circa due anni e mezzo per reati attinenti gli stupefacenti e furti in abitazione commessi in passato. A luglio scorso il Tribunale di Sorveglianza di Catania, su sua istanza, gli concede i domiciliari, imponendogli di rispettare una serie di prescrizioni.

Il 27 dicembre scorso tuttavia i Carabinieri di Augusta, nel corso di un controllo, lo trovano in possesso di 5 dosi di cocaina e lo denunciano per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Da qui la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Catania, di revocare i domiciliari e lo rispedisce in carcere. L'uomo, pertanto è stato trasferito nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.