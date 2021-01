Apertura dei toelettatori di Sicilia, accolto come raccomandazione l'odg di Cafeo

Accolto come raccomandazione l'ordine del giorno presentato ieri all’Ars dal deputato regionale di Italia VivaGiovanni cafeo sulla riapertura dei servizi di toelettatura degli animali in Sicilia.

“L’Ordine del Giorno chiedeva al Governo regionale di impegnarsi in favore di una rapida apertura delle attività di toelettatura, necessarie per il benessere fisico e l’igiene dei nostri amici a quattro zampe – ricorda Cafeo – e chiuse ingiustamente con l’applicazione delle restrizioni della Zona Rossa, visto il bassissimo rischio di contagio dovuto sia al ferreo rispetto delle normative anticovid sia soprattutto all’igiene e alla sterilità dei locali"

La decisione del Governo regionale potrebbe arrivare già entro questa settimana.