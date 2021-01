Lunghe file fuori dagli uffici postali, la denuncia dell'associazione Rsa

Indicibili assembramenti fuori dagli uffici postali siciliani. A denunciarlo è l'associazione Rete Sociale Attiva.

"A causa della pandemia da covid Poste iitaliane - si legge in una nota - obbliga gli utenti a rimanere all'esterno dei loro uffici senza nenahce pensare di posizionare all'esterno un distributore del turno. A questo si aggiunge - denuncia la responsabile per la provincia di Siracusa Cetty Moscatt - il mancato funzionamento della App, tanto pubblicizzata come soluzione alle code negli uffici postali.

Da qui la richiesta di trovare una soluzione idonea "a risolvere questa vergogna delle file lungo i marciapiedi nel pieno spregio della dignità degli esseri umani siano essi anziani, diversamente abili o donne in gravidanza e per evitare che questa mancanza di controllo e sicurezza non si trasformi in ulteriore veicolo di contagio mettendo a rischio tutta la popolazione".