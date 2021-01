Siracusa, falsi tecnici Siam contattano utenti delle zone balneari

Falsi tecnici Siam hanno contattato, nei giorni scorsi, utenti delle zone balneari di Siracusa per una presunta sostituzione dei contatori.

Agli utenti, prevalentemente anziani, è stato chiesto di presentarsi da soli nelle seconde case per rispettare le norme anti assembramento.

Siam chiarisce di non aver mai effettuato richieste di questo genere e di non avere in programma alcuna sostituzione massiva dei contatori nella zona balneare.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione simile, il consiglio è di rivolgersi alle forze dell'ordine e di verificare la veridicità della richiesta attraverso il call center di Siam al numero 800 200 905.