Incidente stradale sulla Catania- Siracusa, perde la vita una 39enne

Una donna di 39 anni, oroginaria di Adrano ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi dull'autostrada Catania-Siracusa.

Coinvolti un autocarro e un'auto, alla cui guida c'era la donna. I due mezzi viaggiavano in direzione di Siracusa e l'impatto è avvanuto poco prima della galleria San Demetrio, nel territorio di Lentini.

Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da segnalare rallentamenti al traffico veicolare.