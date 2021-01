Rimane aperto l'Ufficio igiene di Solarino, la rassicurazione dell'Asp

Nessun rischio di chiusura per l'Ufficio igiene di Solarino. Questa la rassicurazione che il direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra ha dato al sindaco Seby Svorpo nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina.

Ficarra, inoltre, ha assicurato al sindaco che provvederà nell’immediato alla sostituzione dell’infermiera dell’Ufficio Igiene che andrà in quiescenza nonché al mantenimento del servizio di diabetologia che sarà assicurato da un altro specialista.

Il sindaco Scorpo ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro che ha fugato qualsiasi perplessità nella propria comunità.

Riguardo poi la gestione della pandemia, Scorpo ha assicurato la propria collaborazione, mettendo a disposizione dell’Azienda volontari medici ed infermieri per l’effettuazione del vaccino anticovid nelle Case di riposo.