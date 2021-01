Noto, trascinano una donna per i capelli e la picchiano: denunciate in due

Due donne di Noto denunciate per lesioni personali aggravate.

L'episodio loro contestato risale a marzo 2020, quando la polizia è costretta ad intervenire in un'abitazione per una lite: viene accertato che, durante un alterco con una donna per futili motivi, altre due donne, avrebbero trascinato per i capelli la vittima lungo il pianerottolo, colpendola con calci e lanciandole contro cocci di marmo tanto da causarle un trauma cranico oltre a una contusione e distorsione alla caviglia destra. Lesioni dichiarate guaribili in 28 giorni.

Ieri la notifica alle due donne dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e della denuncia a loro carico.