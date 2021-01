Augusta, controlli anticovid: sospensione temporanea per 4 attività

Serrati controlli anti covid nel territorio di Augusta da parte dei Carabinieri. Siono state 277 le persone e 128 i veicoli controllati, con 12 persone sanzionate per circa 6.000,00 euro. Alcuni sono stati sopresi a circolare al di fuori degli orari consentiti, altri invece circolavano senza una valida motivazione.

Controllati anche diversi esercizi commerciali, a 4 dei quali, sorpresi a somministrare alimenti consentendone la consumazione al loro interno, oltre alla sanzione di 400 ciascuno, è stata imposta la chiusura provvisoria per 5 giorni, alla quale seguirà un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività da parte della Prefettura.

Diverse le violazioni al Codice della Strada: 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per mancanza di copertura assicurativa; 3 per guida di veicolo senza revisione periodica; 1 per guida senza mai aver conseguito la patente.

Una persona è stata anche denunciata per guida sotto effetto dell’alcool, con alcooltest che ha superato di 4 volte il limite consentito dalla legge.

Complessivamente le sanzioni ammontano a circa 8.500 euro, con 5 documenti di circolazione ritirati e 30 punti sottratti dalle patenti di guida.