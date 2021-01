Siracusa, "Noi Ristoratori": "Favorevoli al mercato al coperto, ma rilanciamo quello di Ortigia"

"Accogliamo con grande favore il progetto di costruzione di un nuovo mercato coperto nella parte alta di Siracusa". A dirlo è l'associazione "Noi Ristoratori" che aggiunge: "Auspichiamo che tutte le zone abbiano uno sviluppo armonico e che il commercio torni a essere l’anima dei quartieri, fornendo anche nuovi posti di lavoro".

Non solo, l'associazione sollecita il rilancio del mercato di Ortigia "fino a oggi penalizzato da mille problemi, snaturato dall’eccesso di esercizi di somministrazione e impoverito nell’offerta a tal punto da rischiare la chiusura.

Ci piacerebbe - si legge ancora nella nota - che si destinasse l’area mercatale al commercio e non alla somministrazione. Ci piacerebbe un progetto che faccia rinascere il mercato coperto con negozi di eccellenze alimentari e con il divieto di somministrazione, i canoni d’affitto per il Comune sarebbero un buon introito da reinvestire in servizi. Ci piacerebbe un piano di rilancio che parta dai parcheggi gratuiti anche per una sola ora per chi acquista al mercato. Dopo un paio d’anni si torna a parlare di mercato ittico, speriamo che il completamento dell’opera non abbia tempi biblici.

Ci piacerebbe che si prestasse attenzione alla filiera corta del cibo e attenzione per i produttori dell’agroalimentare e per il mercato ortofrutticolo.

Ci piacerebbe - conclude la nota - che tutti i quartieri della città avessero attività commerciali e di somministrazione e ci fosse un piano per incentivare le aperture in zone ancora poco servite evitando concentrazioni di esercizi nel centro storico".