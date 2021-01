Siracusa, sei anni fa la morte di Eligia Ardita per mano del marito: il dolce ricordo della famiglia

Sei anni fa a Siracusa la morte di Eligia Ardita: l'infermiera dell'ospedale Umberto I aveva in grembo la piccola Giulia quando nella casa di via Calatabiano è successo l'irreparabile. Il marito Christian Leonardi è stato condannato per aver ucciso Eligia al culmine di un litigio scoppiato perché l'uomo voleva uscire con alcuni amici dopo cena. Leonardi avrebbe tappato la bocca alla moglie, causandone la morte per soffocamento con il suo rigurgito.

Per l'uomo a luglio scorso è arrivata la conferma della condanna all'ergastolo per omicidio e procurato aborto anche se, dopo la confessione iniziale, ha cambiato versione alla prima udienza del processo di primo grado, professandosi innocvente, posizione che ha continuato a mantenere a tutt'oggi tanto da presentare ricorso in cassazione.

La famiglia di Eligia, con papà Agatino in testa, non ha mai mollato perchè si affermasse la verità sull'accaduto e addebitare le giuste responsabilità. La casa di Eligia, nel frattempo è diventata sede di una fondazione, intitolata a Eligia e alla piccola Giulia, per la lotta alla violenza sulle donne.

"Non c'è minuto che tutti noi non pensiamo ad Eligia - dice papà Agatino a SiracusaPost.it - il suo ricordo è incancellabile nei nostri cuori e nella nostra mente. Il vuoto che ha lasciato è incolmabile. Non riesco a dimenticare - conclude- il suo sguardo la sera di 6 anni fa, quando dopo cena io e mia moglie l'abbiamo salutata per tornare a casa, sembrava volesse dirci di non andare via".

Oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di San Metodio, sarà celebrata una messa commemorativa.