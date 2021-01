Siracusa, stabilizzazione per 30 dipendenti dell'Asp

Stabilizzati dall'Asp di Siracusa 30 dipendenti che prestavano servizio a tempo determinato.

Si tratta di 1 dirigente veterinario disciplina Sanità animale, 1 dirigente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, 1 dirigente medico di Chirurgia generale, 24 collaboratori professionali infermieri, 1 collaboratore professionale sanitario di Fisioterapia, 1 tecnico di Radiologia, 1 collaboratore professionale sanitario di Ostetricia.

“E’ il primo step del processo di stabilizzazione di un congruo numero di figure professionali previste nel bando – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - per le quali l’Azienda si determinerà in breve tempo adottando gli ulteriori relativi provvedimenti. E’ un percorso importante in via di completamento nei prossimi giorni nel prosieguo del processo in atto per il superamento del precariato e l’adeguamento dell’organico aziendale".

Intanto, l'Asp ha provveduto a prorogare tutti i contratti a tempo determinato del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, tecnica e amministrativa nonché del Comparto sanità e libero professionali dei vari profili destinati all’attività di gestione dell’emergenza da Covid-19, scaduti il 31 dicembre 2020.

Si tratta di 330 unità la cui proroga ha l’obiettivo di potere continuare a garantire gli attuali livelli assistenziali e di tutte le attività emergenziali di contrasto alla diffusione del contagio.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi e dal responsabile del Dipartimento Sanità pubblica della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Mauro Bonarrigo: "L’agognato passaggio di ruolo negli organici aziendali è il giusto riconoscimento agli anni di precarietà ma anche, e soprattutto, alla funzione determinante svolta da ogni singolo dipendente nel momento storico negativo che il mondo sta attraversando, per il cui contrasto è indispensabile lo spiegamento del maggior numero di forze a disposizione".