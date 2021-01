Nel Trapanese, sul litorale pacco con 300 panetti hashish

Un altro pacco di droga è stato scoperto, nel giro di pochi giorni, sulle spiagge del trapanese.

I carabinieri della compagnia di Trapani, su segnalazione di un militare libero dal servizio, hanno rinvenuto sul litorale di Pizzolungo un involucro con 300 panetti di hashish, confezionati con cellophane e nastro adesivo, per un peso complessivo di 33 chilogrammi.

Il carico, marchiato "Blue dream", venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 300 mila euro.

Qualche giorno fa un altro pacco della stessa sostanza e dello stesso peso era stato trovato sulla spiaggia di Birgi Sottano dai Carabinieri della Compagnia di Marsala.

Sono in corso indagini per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.