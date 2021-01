Nuove prescrizioni anti covid in chiesa: sospese catechesi, incontri e campi scout

Nuove prescrizioni da osservare per il periodo compreso tra domenica 17 e domenica 31 gennaio dalla chiesa siracusana a seguito delle nuove misure precauzionali adottate dal governo regionale per il contenimento dell’epidemia Covid-19.

Le celebrazioni eucaristiche e celebrazioni liturgiche in genere sono possibili a condizione di rispettare le prescrizioni. I fedeli possono partecipare, ma a loro carico resta l’obbligo di esibire, su richiesta delle forze dell’ordine, l’autodichiarazione. E' consigliabile che i fedeli si rechino nella chiesa più vicina alla residenza o al domicilio.

Processioni e manifestazioni esterne restano sospese. le celebrazioni dei funerali sono possibili nel rispetto rigido dei protocolli. Per i morti a causa del covid si pone il problema della quarantena per i familiari e per quanti sono stati a contatto con il malato che non possono partecipare alla celebrazione. Ai presbiteri si chiede la massima, possibile, vigilanza.

Le riunioni dei vari gruppi, anche in chiesa sono sospese. Si realizzino solo in modalità on-line.

Anche la catechesi è sospesa. In alcune diocesi, con cadenza ogni due settimane, vengono convocati i bambini per un breve momento di preghiera e di catechesi, sempre nel rigido rispetto dei protocolli (uso di mascherine, igienizzazione delle mani, igienizzazione dell’ambiente, distanziamento interpersonale, agevolazione dell’entrata e dell’uscita dalla chiesa allo scopo di evitare assembramenti). E questo avviene a piccoli gruppi, alternandoli nei giorni feriali.

Sospese anche le prove del coro che nelle celebrazioni eucaristiche deve essere ridotto al minimo indispensabile.

Sospesi anche gli incontri dei presbiteri: consentiti solo momenti di preghiera nelle chiese e nel rispetto dei protocolli.

Convegni possibili in modalità on-line. Attività di gruppo come “campi” e convivenze, con pasti e pernottamenti, in genere sono sospese.