Siracusa, diritto alla casa per le famiglie disagiate: il Sunia sollecita Comune e Iacp

Diritto alla casa per tutti, soprattutto per le famiglie economicamente disagiate.

A sollevare la questione è il Sunia della provincia di Siracusa, che chiede al Comune del capoluogo e all'Iacp di intervenire.

"Questa situazione - si legge in una nota - sussiste da oltre un decennio e il numero delle famiglie disagiate è in crescita. Esistono ad oggi solo intenti formali senza l’effettiva realizzazione a livello pratico, sia in ambito locale che regionale con il diritto alla casa che risulta essere negato e sottoordinato alle lungaggini burocratiche".