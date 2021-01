Priolo, nomine cda Ias: Adorno (Pd) "Rispondono solo ad equilibri di partito"

Le recenti nomine Ias al centro di un nuovo intervento del segretario provinciale del Pd di Siracusa, Salvo Adorno.

"Ritroviamo tra i nomi il ragusano Giovanni Occhipinti,uomo vicino al presidente Musumeci, il cui nome - rileva Adorno - era stato precedentemente bocciato dalla prima commissione dell’Ars per la presidenza dell’Irsap. Il presidente Musumeci continua a mortificare il nostro territorio - commenta il segretario del Pd siracusano - individuando per le nomine figure che rispondono unicamente agli equilibri di partito e di corrente dell’assemblea regionale e non alle esigenze dello sviluppo che richiederebbero trasparenza e competenza tecnica e gestionale. Questa è un'ulteriore sottovalutazione del ruolo della nostra zona industriale e dell’importanza dell’Ias".