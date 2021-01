Priolo, prevenzione oncologica: Asp, Isab e Comune firmano la convenzione

Sottoscritta, per il nono anno consecutivo, la Convenzione per la prevenzione oncologica per i cittadini di Priolo.

L’accordo è stato firmato dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, dal vicedirettore generale Risorse Umane e Relazioni Esterne di Isab S.r.l. Claudio Geraci e dal sindaco di Priolo Pippo Gianni.

L'Asp metterà a disposizione i propri specialisti, il Comune di Priolo fornirà i locali dove potere effettuare gli screening oncologici e parteciperà al finanziamento del progetto, che anche quest’anno è stato garantito da Isab.

Anche quest'anno i cittadini di Priolo potranno effettuare gratuitamente, negli ambulatori del Centro Diurno Anziani di via Mostringiano, esami ginecologici, ecografie dell’addome ed esami dermatologici come strumento di prevenzione sanitaria.

Questo protocollo ha consentito di usufruire gratuitamente di circa 10.000 esami diagnostici.