Siracusa: ufficio Passaporti, Armi e Licenze aperti solo per rilascio titoli di viaggio e altri titoli

Resteranno aperti solo per il rilascio dei titoli di viaggio e per la trattazione degli altri titoli autorizzatori, per compravate esigenze lavorative, motivi di salute o altre necessità gli sportelli dell’Ufficio Passaporti, dell’Ufficio Armi e dell’Ufficio Licenze della Questura di Siracusa e dei Commissariati della Provincia. Ciò seguito dell’emergenza covid nell’ottica di limitare gli spostamenti dei cittadini. Gli interessati dovranno documentare caso per caso.

Gli utenti potranno rappresentare le loro esigenze telefonando per la Questura: Ufficio Passaporti al n. 0931 495207 – Ufficio Licenze al n. 0931 495116 – Ufficio Armi al n. 0931495110.

Per i Commissariati della provincia:

Priolo 0931776411

Augusta 0931527111

Lentini 0957851211

Avola 0931899211

Noto 0931824211

Pachino 0931804211