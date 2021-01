Siracusa, bando dell'Adoc per volontari del servizio civile

Nuovo bando per volontari del servizio civile. L'Adoc Siracusa in collaborazione con la Uil territoriale ha elaborato il progetto “Consumatore tutelato consumatore assicurato” che prevede la selezione di 5 volontari: due sono destinati alla sede centrale di via Arsenale, una a quella di via Armando Diaz dove risiede la Feneal Uil, una per viale Santa Panagia dove è collocata la Uiltec e infine una in via dei Vespri a Belvedere dove sorge uno sportello territoriale dell'Adoc.

Le domande dovranno essere presentate entro le 14 dell'8 febbraio prossimo e vi potranno accedere i giovani che hanno 18 anni compiuti e 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.