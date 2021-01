Siracusa, rinviata la festa della Polizia Municipale

Rinviata ad altra data la festa della Polizia Municipale a Siracusa. Alla base della decisione l’emergenza sanitaria in corso.

La cerimonia, in programma per mercoledì 20 gennaio, si svolge annualmente nella settimana dedicata ai festeggiamenti per il compatrono della città, San Sebastiano, che è anche il Santo protettore della Municipale.