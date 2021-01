Controlli anticovid a Siracusa e Lentini, sanzioni e 2 denunciati

Proseguono i controlli per verificare il rispetto delle norme anticovid nel territorio della provincia di Siracusa.

Ieri sera a Siracusa l'attenzione della Polizia si è concentrata su piazza Santa Lucia, dovenei pressi di un distributore automatico di bevande, due persone sono state sanzionate perché non indossavano i dispositivi di protezione individuale.

In un bar del quarterie, inoltre, è stato sanzionato il titolare per il mancato rispetto dell’orario di apertura e cinque clienti per non aver utilizzato i dispositivi di protezione individuali e per essersi assembrati vicino al bar.

A Lentini cinque persone, sulle 60 controllate, sono tate sanzionate per la violazione delle misure anti covid.

In particolare una coppia di coniugi, di 40 e di 34 anni, entrambi sono stati denunciati per essersi rifiutati di fornire le loro generalità.

I due, fermati in Piazza Duomo per un normale controllo, invitati ad indossare i dispositivi di protezione, prima hanno aggredito verbalmente gli agenti, e poi si sono rifiutati di fornire le generalità al fine di essere sanzionati, arrivando a colpire gli operatori. Per loro denuncia e sanzione.