Siracusa, messa in sicurezza dei giochi nei parchi pubblici: una ditta si offre di intervenire gratuitamente

Il degrado di alcuni parchi pubblici in cui si trovano giochi per bambini al centro di un'iniziativa della Consulta civica di Siracusa.

"Dopo diverse segnalazioni ricevute dai cittadini - afferma il presidente Damiano De Simone - abbiamo laciato una richiesta di intervento e un'azienda specializzata nel settore della lavorazione del ferro – continua – si è dichiarata pronta ad offrire gratuitamente la propria manodopera per i lavori di messa in sicurezza dei giochi.

Adesso - conclude De Simone - è compito dell’amministrazione comunale, prendere atto di questa preziosa opportunità, ed autorizzare la ditta offerente ad eseguire i lavori".