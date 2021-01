Augusta, tentato furto in una gioielleria di via Italia : 2 arresti

Tentato furto nella notte in una gioielleria di via Italia, nel quartiere della Borgata, ad Augusta.

In manette sono finiti, con l'accusa di tentato furto agravato in concorso, Sergio Schifitti, 53 anni e Giuseppe D'Agostino di 39 anni, catanese.

Erano le tre di notte circa quando i Carabinieri, passando da via Italia, hanno notato i due che avevano già asportato il sistema di video sorveglianza e di allarme e con l’ausilio di grimaldelli stavano cercando di entrare all'interno.

Alla vista dei militari i due hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati poco dopo acciuffati e bloccati. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.