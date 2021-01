Uomo gambizzato a Siracusa: in manette il vicino di casa del ferito

E' stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile il presunto autore del ferimento avvenuto giovedì scorso nella zona di Santa Panagia a Siracusa.

In manette è finito Danilo Rugani, 40 anni, vicino di casa della vittima, un ambulante, raggiunto da un colpo di pistola al ginocchio sinistro.

Alla base del gesto, i pessimi rapporti tra i due.

Il quaratenne avrebbe teso una sorta di agguato nell'androne della palazzina in cui i due abitano, e al rientro dell'ambulante, avrebbe esploso il colpo di pistola, ferendolo.

Il ferito, condotto in ospedale, è stato poi dimesso in giornata.