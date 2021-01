Incremento positivi a Villasmundo: scuole chiuse per una settimana

Incremento dei positivi dopo lo screening di oggi a Villasmundo con un tampone positivo per una bambina che frequenta la scuola dell'infanzia.

Da qui la decisione del sindaco di melilli, Giuseppe Carta di chiudere per una settimana le scuole di Villasmundo e di procedere alla sanificazione di tutti i locali.

Situazione più confortante, come ha reso noto il primo cittadino, a Melilli Centro e a Città Giardino: "A Melilli i positivi sono 10 su 8.000 abitanti con 4 persone in isolamento; a Città Giardino 15 positivi su 2.000 abitanti con 7 in isolamento. Le scuole, dunque, saranno aperte da domani e i bambini andranno a scuola su pulman che garantiranno il trasporto al 50% della capienza.

Non manca l'appello rivolto alle famiglie e ai giovani di Villasmundo a rispettare le regole per tornare pian paino ad una situazione meno preoccupante.