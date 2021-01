Canicattini Bagni, screening anti covid: 311 tamponi tutti negativi

Tutti negativi i 311 i tamponi rapidi eseguiti questa mattina a Canicattini Bagni dagli operatori del Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Siracusa col sistema drive in, coadiuvati dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile e dalla Polizia Municipale.

I tamponi di oggi erano riservati agli alunni e al personale della scuola elementare e media della città.

"Allo stato attuale il quadro complessivo dei contagi in città risulta responsabilmente alquanto contenuto – hanno sottolineato il sindaco Miceli e l’assessore Scirpo – e i contagi registrati, per lo più nati a seguito di rapporti di lavoro, riguardano nuclei familiari e non sono generalizzati. Naturalmente ciò non basta e come sempre raccomandiamo a tutta la cittadinanza il massimo rispetto delle misure di prevenzione e delle restrizioni previste, in particolare in queste due settimane di zona rossa in Sicilia".