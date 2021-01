Palazzolo, la protesta dei ristoratori: divise consegnate al sindaco

I ristoratori protestano dopo l'ennesima chiusura imposta, questa volta dal governo regionale, agli operatori del settore. E così ieri hanno consegnato le loro divise al sindaco, Salvatore Gallo in segno di protesta contro l'ultimo provvedimento.

Il sindaco, dal canto suo, si è mostrato solidale verso la categoria che risulta tra quelle maggiormente colpite dalle restrizioni decise per contenere la diffusione del covid: "Il settore della ristorazione è in ginocchio - dichiara Gallo - Palazzolo Acreide è in ginocchio. Lo Stato ha aiutato aziende in crisi e salvato dal fallimento banche, non può abbandonare al baratro i ristoratori".