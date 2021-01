Siracusa, allaccia l'abitazione al servizio idrico pubblico: denunciato

IAveva allacciato abusivamente la propria abitazione all’impianto idrico pubblico. Scoperrto dai Carabinieri con l'ausilio dei tecnici della Siam un 63enne è stato denunciato per furto di acqua.

L'uomo vive con la famiglia composta da 4 persone in Ortigia e, tramite tagli e manomissioni, aveva montato un flessibile ed un tubo multistrato tra la tubatura pubblica e quella interna all’abitazione, riuscendo così a bypassare il contatore che, così facendo, non rilevava il passaggio dell’acqua.

La Siam dovrà adesso ripristinare l’efficienza della tubatura e del contatore, i cui costi, unitamente a quelli del riconteggio dell’acqua affluita abusivamente, saranno posti a carico dell’utente.