Scuole chiuse da lunedì a Priolo, Avola, Francofonte e Lentini: troppi contagi

Tutte le scuole chiuse da lunedì a Priolo. E lo resterenno fino al 30 gennaio.

Il sindaco, Pippo Gianni ha firmato pochi minuti fa l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle private, adottando così ulteriori misure restrittive rispetto all’ordinanza del Presidente Musumeci. Quest'ultima, infatti, prevedeva invece l’apertura di asili nido, scuola dell’infanzia, elementari e prima media.

La decisione del primo cittadino è stata presa dopo aver convocato in mattinata il Centro Operativo Comunale.

Analogo provvedimento è stato preso dal sindaco di Avola Luca Cannata alla luce dell'ultimo aggiornamento dei dati di positività (470) che hanno determinato la decisione di chiudere per una settimana le scuole di ogni ordine e grado. Cannata al contempo assicura: "Metteremo in campo ogni misura di controllo e non faremo sconti a nessuno".

Scuole chiuse fino al 23 gennaio anche a Francofonte: il sindaco daniele Lentini ha emesso un'apposita ordinanza motivandola con l'aumento dei contagi. Uguale decisione assunta anche dal sindaco di lentini, Saverio Bosco, che ha disposto la chiusura delle scuole fino a giorno 22, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.