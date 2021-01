Avola, 470 positivi: il sindaco Cannata chiude tutte le scuole per una settimana

Tutte le scuole chiuse ad Avola per una settimana. Lo ha deciso il sindaco Luca Cannata alla luce degli ultimi dati sui positivi in città. Oggi si contano 470 positivi, troppi nonostante le tante raccomandazioni e richiami rivolti in più occasioni alla popolazione.

"Dal 24 dicembre al 5 gennaio - fa notare Cannata - i positivi si sono più che raddoppiati, passando da 140 a circa 300, poi sono man mano la curva è cresciuta e negli ultimi giorni c'è stata una sorta di stazionamento. Il dato di questa mattina, 470 positivi, ci ha indotto a prendere, di concerto con l'Asp, il provvedimento di chiusura delle scuole per una settimana, anche se lo screening effettuato ieri ha mostrato che solo l'1% dei bambini sono risultati positivi. Il problema non sono le scuole, ma coloro che non rispettano le regole".

Il primo cittadino con tono perentorio fa poi riferimento ai controlli: "Metteremo in campo ogni misura di controllo e non faremo sconti a nessuno".