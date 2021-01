Tutte le scuole chiuse da lunedì a Priolo, il sindaco Gianni firma l'ordinanza: "Troppi contagi"

Tutte le scuole chiuse da lunedì a Priolo. E lo resterenno fino al 30 gennaio.

Il sindaco, Pippo Gianni ha firmato pochi minuti fa l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle private, adottando così ulteriori misure restrittive rispetto all’ordinanza del Presidente Musumeci. Quest'ultima, infatti, prevedeva invece l’apertura di asili nido, scuola dell’infanzia, elementari e prima media.

La decisione del primo cittadino è stata presa dopo aver convocato in mattinata il Centro Operativo Comunale, riunito presso la sede operativa della Protezione Civile, al Cerica e a cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Biamonte, il vice sindaco, Maria Grazia Pulvirenti, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariachiara Gambuzza, l’assessore alla Protezione Civile, Santo Gozzo, il capo gruppo di maggioranza, Luca

Campione, il Consigliere Comunale Sebastiano Boscarino.

"Anche nel nostro paese registriamo purtroppo - dice Gianni - un incremento dei casi positivi, +120% da venerdì della scorsa settimana a ieri, con contagi anche fra gli studenti ed è per questo necessario adottare ulteriori provvedimenti per tutelare la salute di tutti".