Siracusa, stato di agitazione dei lavoratori Tekra: "Pronti a fermarci"

Dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori Tekra, l'azienda che si occupa del servizio di igiene urbana a Siracusa. A farlo è stato la Flaica Uniti Cub.

"Da mesi ormai - si legge nella nota sindacale - i lavoratori si vedono costretti a lavorare in condizioni non idonee. Il rischio di operare non potendo rispettare la normativa anticovid 19 e adoperando Dpi non a norma fanno si che i lavoratori non possano più andare avanti. Tante le mancanze che vengono contestate, sono troppi ormai i silenzi sulle nostre richieste, silenzi che non possono più essere tollerati".

Se non sarà trovata una soluzione, il sindacato si dichiara pronto a bloccare il servizio.