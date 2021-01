Tornano le palme a Priolo, era state sradicate negli anni scorsi

Ripristinati gli alberi in via Delle Palme a Priolo. Decine di palme della specie Washington sono state piantate in questi giorni.

“Abbiamo ritenuto giusto e opportuno - ha detto l’assessore al Verde Pubblico, Tonino Margagliotti - ripiantare le palme lungo la strada che porta questo nome. Abbiamo così ridato decoro al centro urbano, ripristinando le condizioni di un tempo. Negli anni scorsi sono state estirpate tutte le piante e adesso è stata scelta questa specie in quanto non attaccabile dal punteruolo rosso”.

“Un’altra importante attività - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - che prosegue sulla scia del ripristino del verde urbano a Priolo".