Siracusa, interventi sul verde in città: al Bosco delle Troiane, alla pista ciclabile e alla Latomia del Casale

Stanziati i fondi per migliorare il verde in città attraverso tre interventi che interesseranno il Bosco delle Troiane, la pista ciocclabile Rossana Maiorca e l'area a ridosso della Latomia del Casale.

Nel primo caso sarà acquistato e messo in opera un impianto d’irrigazione nel Bosco delle Troiane, che servirà tutti 9.000 metru quadrati dell’area. Il secondo intervento permetterà di effettuare lungo l’intero percorso di 7 Km della pista ciclabile Rossana Maiorca, il diserbo delle scarpate del rilevato ferroviario, il taglio dei rovi, la spalcatura e potatura delle alberature esistenti e l’asportazione e conferimento in discarica dei rifiuti e ripristino parziale dei parapetti. Il terzo intervento, consentirà di rigenerare l’area verde a ridosso della Latomia del Casale con l’obiettivo di creare un corridoio verde tra il parco archeologico della Neapolis, San Giovanni e il parco della Balza Akradina.

“Continua – ha detto il sindaco Francesco Italia -l’impegno per ampliare e riqualificare il verde urbano in linea con la strategia nazionale del verde urbano, nell’ottica di un miglioramento del benessere cittadino e della resilienza ai cambiamenti climatici”.

“La realizzazione di questi lavori – ha detto l’assessore al Verde Carlo Gradenigo – sono in continuità con quanto prodotto negli anni precedenti dall’assessorato politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e dal personale dell’ufficio Ambiente e Verde Pubblico".