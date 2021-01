Siracusa, vaccinazione anticovid: gli odontotecnici di Cna scrivono al Presidente Musumeci

Una lettera indirizzata al presidente della Regione siciliana, Musumeci, da parte degli odontotecnici di Cna per chiedere la vaccinazione prioritaria per gli operatori della categoria secondo quanto prevede il Piano Strategico.

“Gli odontotecnici - dichiara Giancarlo D’Elia, portavoce provinciale degli Odontotecnici di Cna - sono sempre rimasti operativi sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private, rispondendo alle necessità sanitarie richieste dai medici per i loro pazienti, il tutto per garantire uniformità di trattamento, oltre che per attuare - conclude - i valori e i principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere".