Pachino: furto aggravato in un'officina: denunciati 2 tunisini

Un giovane tunisino di 21 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia e un suo connazionale, di 24 anni, denunciati a pachino per furto aggravato.

I due, dopo aver forzato la saracinesca di un’officina, sono entrati all’interno e hanno portato via di un notebook e di supporti informatici con software per un valore di 22.000 euro. L'intera refurtiva è stata recuperata.

Uno dei due giovani è stato denunciato, anche, perché trovato in possesso di un pugnale della lunghezza di 25 centimetri nascosto nel giubbotto.