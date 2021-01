E' ripresa l'attività chirurgica all'ospedale di Lentini

E’ ripresa l’attività chirurgica ordinaria all’ospedale di Lentini dopo la sospensione temporanea determinata dalla positività di alcuni operatori sanitari dei reparti di Chirurgia e Cardiologia. Era stata comunque sempre garantita l'attività in emergenza.

Nel reparto di Chirurgia dopo l’esito del controllo effettuato sul personale sanitario e sui degenti, nonché dopo la sanificazione dei locali, è ripresa anche l’attività ordinaria. “Il reparto di Cardiologia, in attesa del completamento del controllo dei tamponi sul personale - spiega il direttore medico di presidio Eugenio Vinci - garantisce a tutt’oggi l’attività di urgenza”.

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha inviato all’ospedale di Lentini il Covid team aziendale composto da Giuseppe Capodieci, Antonino Bucolo e Rosario Di Lorenzo per coadiuvare la dirigenza ospedaliera per implementare l’organizzazione dei percorsi mentre il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia ha incontrato i direttori di tutte le Unità operative per valutare eventuali ulteriori accorgimenti da porre in essere per fronteggiare l’attuale stato di emergenza. “L’ospedale – dichiara Madonia – continua a garantire in tutti i reparti ogni attività nonostante le azioni temporanee che sono state intraprese e prontamente superate nelle due Unità operative coinvolte dalla positività di alcuni operatori”.

“Si è trattato di un provvedimento temporaneo di sospensione delle attività di due reparti responsabilmente disposto dalla Direzione sanitaria ospedaliera per garantire la sicurezza di operatori e pazienti in un ospedale dove già il personale sanitario si è sottoposto a vaccinazione” dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra che ribadisce alla popolazione, ora ancor più di prima, il rispetto assoluto delle regole: "E' indispensabile che ognuno di noi continui ad assumere responsabilmente comportamenti corretti a tutela della propria salute e di quella degli altri".