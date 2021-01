Melilli, furto di alcolici da un supermercato: arrestato 25enne

Porta via 7 bottiglie di super alcolici, prelevati dagli scaffali di un supermercato, nascondendoli all’interno del giubbotto e cercando di darsi poi alla fuga.

Ma è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri. Si tratta di Antonino Lombardo Facciale, 25 anni, siracusano ma originario di Messina, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato notato aggirarsi nel supermercato dal personale della sicurezza, che ha allertato i Carabinieri. Questi ultimi lo hanno bloccato, recuperando la refurtiva, poi restituita al supermercato. L'uomo, poche ore prima, era stato già denunciato dalla Polizia per un furto simile.

Da qui l'arresto e la decisione del giudice di disporre per lui i domiciliari.