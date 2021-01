Floridia, festa in ludoteca con adulti e bambini senza mascherina: sanzioni per tutti

Una festa in una ludoteca di Floridia in barba alle normative anticovid è stata scoperta dalla Polizia a Floridia. All'interno del locale sono state trovati 10 adulti e 15 bambini, tutti senza mascherina e in violazione della norma che impone il distanziamento interpersonale.

A tutti i partecipanti alla festa è stata elevata una sanzione così come al titolare della ludoteca.

Sempre ieri, nell'ambito dei controlli anticovid disposti a seguito di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto in Prefettura, gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno elevato a Siracusa decine di sanzioni ad utenti che non rispettavano le normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria.