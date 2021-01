Avola, minaccia i dipendenti comunali dei servizi sociali: 42enne denunciato

E' stato denunciato per evasione, minacce a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio: si tratta di un avolese di 42 anni già conosciuto alle forze di polizia e sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo, nonostante fosse ai domiciliari, è andato negli uffici dei servizi sociali per chiedere un ulteriore sussidio in contanti.

Al rifiuto il 42enne ha preso a minacciare gli impiegati comunali.

L'intervento dei poliziotti ha riportato l’ordine allontanando l’uomo e denunciandolo.