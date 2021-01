Ancora novità per l'agevolazione RESTO AL SUD. Adesso l'età massima arriva a 55 anni.

.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

– richiedenti con meno di 56 anni

– Il 21 Giugno 2017 utenti che non sono stati titolari di impresa attiva (NO titolare di partita IVA o legale rappresentante di impresa attiva).

Inoltre in caso di approvazione:

– in caso di utenti residenti non al sud occorrerà trasferirsi.

– Se si ha un contratto a tempo indeterminato occorrerà dimettersii.

– qualora si intenda presentare una domanda nel settore “attività libero professionali, scientifiche e tecniche” bisognerà rispettare un ulteriore requisito soggettivo, ovvero non essere titolare di partita iva movimentata dello stesso settore negli ultimi 12 mesi.

.

COSA SI PUÒ OTTENERE?

Ogni soggetto può richiedere una cifra massima pari a 50.000 euro; un progetto in forma individuale puo' chiedere un massimo di 60.000 euro.

.

E’ possibile presentare progetti in società, con una richiesta massima pari a 200.000 euro; i soci senza requisiti non concorrono al finanziamento.

.

QUALE PERCENTUALE DI FONDO PERDUTO?

La cifra richiesta è finanziata al 100%, con un fondo perduto pari al 50% e un prestito a tasso zero pari al 50%. Il prestito prevede due anni di preammortamento.

.

SPESA AMMESSE

– Ristrutturazione della sede operativa (massimo il 30% del programma)

– Arredamento, macchinari, impianti, attrezzature, software, tecnologie dell’informazione e della comunicazione

– Affitto, utenze, materie prime e semi lavorati (massimo 20% del programma)

....

SPESE NON AMMESSE

Alcune spese necessarie non potranno essere finanziate da Resto al Sud.

– Iva sugli acquisti

– Consulenze: progettazione, consulenza fiscale, contabile, tecnica e del lavoro

– Costi di costituzione dell’impresa: notaio, consulente, spese camerali

– Pubblicità: inserzioni, campagna di marketing.

.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVE FINANZIABILI?

Resto al Sud permette di creare molti tipi di attività.

Non è però possibile presentare una proposta nel campo dell’Agricoltura e del commercio all’ingrosso e al dettaglio (per commercio si intende qualsiasi attività che preveda l’acquisto e la rivendita di un prodotto senza apportare alcuna trasformazione; esempi tipici sono i negozi).

.

ATTIVITÀ AMMESSE

– Ristorazione: bar, pizzerie, pub, ristoranti

– Ospitalità: B&B, affittacamere, case vacanza

– Estetica: parrucchieri, estetisti

– Artigianato

– trasformazione di prodotti agricoli

– Libera professione

.

ATTIVITÀ NON AMMESSE

– Agricoltura e allevamento

– Commercio all’ingrosso e dettaglio: negozi di abbigliamento, alimentari, tabacchi, pescherie, e-commerce, ecc.

.