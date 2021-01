Chiusura scuole dell'infanzia e asili nido: Confcooperative Siracusa contraria

Forti perplessità espresse da Confcooperative Siracusa sulla decisione presa da alcuni sindaci della provincia di chiudere scuole dell'infanzia e asili nido.

"Si tratta di servizi che oltre di indiscusso valore pedagogico ed educativo si legge in una nota - sono ausilio imprescindibile a moltissime famiglie,che in loro trovano supporto e collaborazione nell’accudimento dei bimbi ( non autosufficienti ed autonomi ovviamente), potendo così proseguire la propria attività lavorativa, sapendo di aver affidato i propri figli a luoghi sicuri e sereni.

Quello in corso è un momento drammatico - prosegue - in cui però si rischia di fare scelte sbagliate per evitarne di peggiori".

Da qui l'invito rivolto ai sindaci che hanno disposto le chiusure di riconsiderare tali decisioni, "tenendo presente che il monitoraggio dei contagi ha reso evidente che la scuola non è fra i luoghi di maggior contagio, a riprova che le misure di contenimento e distanziamento attuate si sono dimostrate efficaci

Il fatto che i primi cittadini siano responsabili sanitari del proprio territorio- chiarisce infine il presidente di Confcooperative Siracusa, Enzo Rindinella - non concede loro alcun diritto di decisioni del genere, senza grave motivo sanitario e in assenza di dati scientifici evidenti".