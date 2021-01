La Nazionale femminile di ciclismo in collegiale a Noto

Da ieri la Nazionale femminile di ciclismo è in colleggiale a Noto e si allena al velodromo Paolo Pilone per cominciare la preparazione atletica in vista della nuova stagione che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo.

Il sindaco Bonfanti ha lanciato al presidente Renato Di Rocco l’idea di far diventare la struttura netina un Centro Federale per far crescere i talenti siciliani.

“La presenza della nazionale femminile a distanza di qualche settimana da quella maschile - aggiunge Bonfanti - ci convince ancor di più dell’ottima intuizione avuta nel recuperare il nostro storico Velodromo ed averlo attrezzato per ospitare atleti di un certo livello. Abbiamo già avviato un dialogo con la Federazione per gettare le basi di un possibile Centro Federale che aiuti a non disperdere forze e talenti. Posso dire con convinzione che la mia Amministrazione ha contribuito a far crescere il ciclismo in Sicilia”.

Gli allenamenti delle azzurre proseguiranno fino a lunedì, poi staff ed atlete si trasferiranno sull’Etna per alcuni allenamenti in altura.

Scambio di regali con la consegna al sindaco di una maglia azzurra della nazionale. “Noto indossa virtualmente la maglia azzurra, perché qua gli atleti della nazionali devono sentirsi a casa propria”, conclude il sindaco.