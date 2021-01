Musumeci al ministro Speranza: "Dichiari la Sicilia zona rossa per 2 settimane". VD

I contagi vanno sempre più su: oggi rimangono ancora sopra i 1.800 e il tasso di positività è il più alto d'Italia. Dati che hanno indotto il presidente della Regione, Musumeci, a chiedere esplicitamente al ministro della salute, Roberto Speranza, di dichiarare la Siclia "zona rossa" per due settimane.

"L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come peraltro richiesto da numerosi sindaci".

Un provvedimento, quello della zona rossa, che compoterebbe limitazioni agli spostamenti e chiusura dei negozi. E non si esclude che, nonostante lo screening che si terrà in questo fine settimana, lo stop dell'attività didattica in presenza venga prorogato anche per le elementari e le medie.