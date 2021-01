Siracusa, controlli anti covid: sanzioni per oltre 8.000 euro

Sanzioni per oltre 8.000 euro elevate dai Carabinieri a Siracusa per violazioni delle norme anti covid.

Sono state elevate a cittadini sorpresi a circolare durante gli orari del “coprifuoco”, e ad attività di ristorazione che consentivano il consumo dei prodotti all’interno del locale. Per una di esse è stata anche disposta l’immediata chiusura provvisoria per 5 giorni.

Nell’ambito del servizio sono state denunciate tre persone: un 42enne per spaccio visto che è stato trovato in possesso di 9 grammi di marijuana divisa in dosi; un 22enne per violazione dei domiciliari cui è sottosposto e un 53enne perché sorpreso alla guida della sua auto sprovvisto della patente.