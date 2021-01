Siracusa, furti di gasolio: obbligo di dimora per un addetto alle pulizie

Obbligo di dimora con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 21 alle 6, per il dipendente di una ditta di pulizie che opera all'interno dello scalo ferroviario dei Pantanelli, a Siracusa.

La Polfer avrebbe accertato che l'uomo, un 47enne, era il responsabile di ripetuti furti di gasolio avvenuti tra giugno e ottobre del 2020, sempre nelle ore notturne, per un totale di circa 14.000 litri, dallo stesso locomotore.

Gli agenti, incrociando dati informatici, tabulati telefonici e analisi delle videoregistrazioni delle telecamere installate nell’area, sono risaliti all’indagato che, con le stesso modus operandi, accedeva allo scalo di Pantanelli attraverso una telefonata, dal suo cellulare, al commutatore telefonico per l’apertura del cancello per prelevare il carburante utilizzando bidoni, flex e sbarre di ferro.