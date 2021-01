Siracusa, sosta al Molo Sant'Antonio per gli abbonati alle strisce blu di corso Umberto

Corso Umberto, a Siracusa, off limits per i lavoratori e i residenti in possesso di abbonamento per le strisce blu che dovranno lasciare i loro mezzi al parcheggio del Molo sant'Antonio. Il provvedimento riguarda i titolari di abbonamenti rilasciati a partire dallo scorso 12 gennaio.

È quanto prevede un'ordinanza del settore Mobilità e trasporti che ha anche prorogato fino al 31 marzo la possibilità di accedere all'interno della Ztl ai mezzi delle attività di ristorazione che effettuano consegne e agli utenti che decidono di comprare cibo da asporto negli esercizi di Ortigia.