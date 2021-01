Siracusa, l'Avis comunale: dal 20 gennaio orario continuato ogni mercoledì

Da mercoledì 20 gennaio e per tutti i mercoledì, la sede dell’Avis Comunale di Siracusa effettuerà orario continuato dalle 7.30 alle 17. Rimangono invariati gli orari consueti e l’apertura domenicale prevista per ogni seconda domenica del mese.

E' sempre necessaria la prenotazione per effettuare la donazione in modo da evitare assembramenti in sala di attesa, in sala donazioni e in sala ristoro chiamando al numero 0931.462019.

“In questo periodo storico così delicato, spiega il Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, Nello Moncada - l’estensione oraria nella giornata del mercoledì ha il duplice obiettivo di incentivare e favorire la donazione di sangue e di venire incontro a tutti i nostri donatori che hanno difficoltà lavorative o impegni familiari”.

Per la donazione pomeridiana è possibile effettuare la colazione del mattino e fare un pranzo leggero, almeno due ore prima della donazione evitando di mangiare latticini, di assumere bevande alcoliche, né zuccherate, di mangiare dolci. È consigliato bere molta acqua nell’arco di tutta la giornata.